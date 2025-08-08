خبرگزاری کار ایران
چین:

اقدامات خطرناک اسرائیل در نوار غزه سریعا متوقف شود

کد خبر : 1671338
چین خواستار توقف اقدامات خطرناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، چین خواستار توقف اقدامات خطرناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه شد. 

چین امروز -جمعه- پس از تصویب طرح ‌نخست‌وزیر اسرائیل برای اشغال نوار غزه، از این رژیم خواست فوراً «اقدامات خطرناک» خود را در این منطقه متوقف کند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت ‌خارجه چین اعلام کرد که پکن «نگرانی‌های جدی در مورد طرح اسرائیل برای تصرف غزه دارد و از آن می‌خواهد که فوراً اقدامات خطرناک خود را متوقف کند.»

استرالیا و بریتانیا نیز پیشتر از اسرائیل خواستند که از برنامه‌های خود برای اشغال نوار غزه عقب‌نشینی کند.

 

انتهای پیام/
