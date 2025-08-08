خبرگزاری کار ایران
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل:

طرح اسرائیل برای اشغال غزه باید متوقف شود

طرح اسرائیل برای اشغال غزه باید متوقف شود
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از دولت اسرائیل خواست تا طرح خود برای اشغال غزه که توسط کابینه این رژیم تصویب شده است را متوقف کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از دولت اسرائیل خواست تا طرح خود برای اشغال غزه که توسط کابینه این رژیم تصویب شده است را متوقف کند.

تورک امروز -جمعه- در بیانیه‌ای گفت: «طرح دولت اسرائیل برای کنترل کامل نظامی نوار غزه اشغالی باید فوراً متوقف شود.»

وی افزود: «این با حکم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اینکه اسرائیل باید در اسرع وقت به اشغال خود پایان دهد، راه حل دو کشوری مورد توافق را اجرا کند و از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان حمایت کند، در تضاد است.»

وی خاطرنشان کرد که «هرگونه تشدید بیشتر درگیری بین حماس و اسرائیل، که غزه را ویران کرده و جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است، منجر به آوارگی اجباری گسترده‌تر، کشتار بیشتر، رنج غیرقابل تحمل، ویرانی بی‌معنی و جنایات وحشیانه خواهد شد.»

 

