اسرائیل نباید در مسیر تصرف نظامی غزه گام بردارد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، استرالیا از اسرائیل خواست تا ‌در طرح اجرای کنترل نظامی غزه تجدیدنظر کند.

«پنی وانگ»، وزیر ‌خارجه استرالیا، پس از آنکه کابینه امنیتی اسرائیل از طرح نخست‌وزیر این رژیم برای تصرف نظامی ‌غزه حمایت کرد، از اسرائیل خواست که «در این مسیر گام برندارد».

وانگ در بیانیه‌ای ‌گفت که این اقدام «تنها فاجعه انسانی در غزه را بدتر خواهد کرد».

وی گفت: «راه حل دو کشوری تنها راه برای تضمین صلح پایدار است - یک کشور فلسطینی و یک کشور اسرائیلی که در کنار هم در صلح و امنیت در مرزهای شناخته شده بین‌المللی زندگی کنند.»

