موافقت کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با طرح اشغال شهر غزه
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با پیشنهاد نخستوزیر این رژیم، برای اشغال شهر غزه در شمال نوار غزه موافقت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با پیشنهاد «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم، برای اشغال شهر غزه در شمال نوار غزه موافقت کرده است.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی هنوز بهطور رسمی این طرح را تأیید نکرده است. این اقدام که نخستین بار امروز -جمعه- توسط وبسایت «اکسیوس» گزارش شد، گامی بزرگ در تشدید تنشها و درگیریها در این منطقه جنگزده محسوب میشود.
«باراک راوید» خبرنگار وبسایت «اکسیوس»، به نقل از دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «کابینه سیاسی-امنیتی با پیشنهاد نخستوزیر برای شکست حماس موافقت کرد. ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه آماده خواهد شد، در همین حال، کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان خارج از مناطق درگیری ارائه میشود».
راوید به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده است، افزود که هدف اسرائیل این است که «همه غیرنظامیان فلسطینی تا هفتم اکتبر از شهر غزه به اردوگاههای مرکزی و مناطق دیگر منتقل شوند».
وی ادامه داد: «یک محاصره علیه نیروهای حماس که در شهر غزه باقی میمانند، اعمال خواهد شد و همزمان یک عملیات زمینی در این شهر انجام میشود».
«شهاب راتانسی» خبرنگار الجزیره در واشنگتن گفت که اقدام اسرائیل برای اشغال غزه «چندین روز است که علناً اعلام شده است».
وی افزود که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا عملاً هر آنچه که بنیامین نتانیاهو بخواهد انجام دهد را تأیید کرده و گفته است که تصمیم با اسرائیلیهاست.