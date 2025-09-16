خبرگزاری کار ایران
دستور ترامپ برای حمله مجدد به قایق‌های ونزوئلا

دستور ترامپ برای حمله مجدد به قایق‌های ونزوئلا
رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور یک قایق متعلق به «کارتل مواد مخدر ونزوئلا» را که به سمت ایالات متحده در حرکت بود، هدف قرار داده است.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ« رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور یک قایق متعلق به «کارتل مواد مخدر ونزوئلا» را که به سمت ایالات متحده در حرکت بود، هدف قرار داده است.

این دومین حمله از این نوع در هفته‌های اخیر علیه آنچه «قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر» خوانده می‌شود، بوده است. 

ترامپ گفت که در این حمله سه نفر کشته شدند و عملیات در آب‌های بین‌المللی انجام شده است. وی در عین حال هیچ مدرکی ارائه نکرد که نشان دهد این قایق حامل مواد مخدر بوده است.

ترامپ در پیامی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «امروز صبح، به دستور من، نیروهای نظامی ایالات متحده دومین حمله مستقیم را علیه کارتل‌های مواد مخدر و نارکوتروریست‌های بسیار خشن که به‌طور قطعی شناسایی شده بودند، در حوزه مسئولیت فرماندهی جنوبی انجام دادند».

وی افزود: «این کارتل‌های خشن قاچاق مواد مخدر تهدیدی جدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و منافع حیاتی ایالات متحده هستند».

بر اساس این گزارش، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا مسئولیت ۳۱ کشور در آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب را بر عهده دارد.

ترامپ همچنین ویدیویی حدود ۳۰ ثانیه‌ای منتشر کرد که بالای آن عبارت «غیرمحرمانه» دیده می‌شد و ظاهراً صحنه انفجار و آتش‌سوزی یک قایق در آب را نشان می‌داد.

 

