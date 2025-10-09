خبرگزاری کار ایران
مقام صهیونیست:

اسرائیل در حال آماده‌سازی برای سفر احتمالی ترامپ است

اسرائیل در حال آماده‌سازی برای سفر احتمالی ترامپ است
یک مقام رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل در حال آماده‌سازی برای سفر احتمالی رئیس‌جمهوری آمریکا در اوایل هفته آینده است.

به گزارش ایلنا، یک مقام رژیم صهیونیستی به شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گفت که اسرائیل در حال آماده‌سازی برای سفر احتمالی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در اوایل هفته آینده است.

ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که ممکن است روز یکشنبه به خاورمیانه سفر کند، اما مقصد خود را مشخص نکرد.

«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده بود که از ترامپ برای سخنرانی در پارلمان این رژیم (کنست) دعوت کرده است. 

