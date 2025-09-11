خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهبر انصارالله یمن:

حمله اخیر اسرائیل به یمن، نشانه‌ای از ورشکستگی و جنایت است

حمله اخیر اسرائیل به یمن، نشانه‌ای از ورشکستگی و جنایت است
کد خبر : 1671149
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر انصارالله یمن در سخنرانی امروز -پنج‌شنبه- خود درباره تحولات غزه و منطقه تأکید کرد که حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به یمن هیچ دستاوردی به همراه نداشته و تنها «نشانه‌ای از ورشکستگی و جنایت» است.

 

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «سید عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن در سخنرانی امروز -پنج‌شنبه- خود درباره تحولات غزه و منطقه تأکید کرد که حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به یمن هیچ دستاوردی به همراه نداشته و تنها «نشانه‌ای از ورشکستگی و جنایت» است.

الحوثی تصریح کرد که یمن، چه در سطح رسمی و چه مردمی، در موضعی صادقانه قرار دارد و «در نبردی جدی حضور یافته که از اهمیت، قداست و ارزش بالای فداکاری‌ها در آن آگاه است».

وی افزود که جنایات اسرائیل نه‌تنها اراده ملت یمن را در هم نخواهد شکست، بلکه موجب تقویت صلابت و عزم مردم خواهد شد.

رهبر انصارالله همچنین از مردم یمن خواست روز جمعه در صنعا و سراسر کشور در تظاهرات میلیونی شرکت کنند.

الحوثی آنچه در فلسطین در جریان است را «جنایت قرن» خواند و گفت که اشغالگران اسرائیلی هر روزه مرتکب کشتار و جنایات می‌شوند.

وی تأکید کرد رسانه‌ها به‌طور گسترده این فجایع را پوشش می‌دهند و مردم سراسر جهان شاهد ابعاد هولناک آن هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی