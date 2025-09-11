رهبر انصارالله یمن:
حمله اخیر اسرائیل به یمن، نشانهای از ورشکستگی و جنایت است
رهبر انصارالله یمن در سخنرانی امروز -پنجشنبه- خود درباره تحولات غزه و منطقه تأکید کرد که حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به یمن هیچ دستاوردی به همراه نداشته و تنها «نشانهای از ورشکستگی و جنایت» است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «سید عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن در سخنرانی امروز -پنجشنبه- خود درباره تحولات غزه و منطقه تأکید کرد که حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به یمن هیچ دستاوردی به همراه نداشته و تنها «نشانهای از ورشکستگی و جنایت» است.
الحوثی تصریح کرد که یمن، چه در سطح رسمی و چه مردمی، در موضعی صادقانه قرار دارد و «در نبردی جدی حضور یافته که از اهمیت، قداست و ارزش بالای فداکاریها در آن آگاه است».
وی افزود که جنایات اسرائیل نهتنها اراده ملت یمن را در هم نخواهد شکست، بلکه موجب تقویت صلابت و عزم مردم خواهد شد.
رهبر انصارالله همچنین از مردم یمن خواست روز جمعه در صنعا و سراسر کشور در تظاهرات میلیونی شرکت کنند.
الحوثی آنچه در فلسطین در جریان است را «جنایت قرن» خواند و گفت که اشغالگران اسرائیلی هر روزه مرتکب کشتار و جنایات میشوند.
وی تأکید کرد رسانهها بهطور گسترده این فجایع را پوشش میدهند و مردم سراسر جهان شاهد ابعاد هولناک آن هستند.