به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «سید عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن در سخنرانی امروز -پنجشنبه- خود با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه، تأکید کرد که آمریکا شریک کامل این رژیم در جنایات علیه مردم فلسطین است و حزبالله لبنان همچنان نقش اصلی در بازدارندگی تجاوز ایفا میکند.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: «تجاوز وحشیانه اسرائیل به غزه بر پایه سیاست محاصره، گرسنگی و تشدید حملات متمرکز بر شهر غزه ادامه دارد».
وی افزود: «حمایت آشکار واشنگتن، پوشش لازم را برای ادامه این جنایات فراهم میکند و هرچه اشغالگران در حملات خود فراتر میروند، ایالات متحده پشتیبانی سیاسی، نظامی و رسانهای بیشتری ارائه میدهد».
عبدالملک الحوثی به استفاده آمریکا از حق وتو در شورای امنیت و ارسال محمولههای تسلیحاتی به اسرائیل بهعنوان نمونههایی از این حمایت اشاره کرد.
رهبر انصارالله همچنین با اشاره به تحولات لبنان گفت: «اسرائیل در جنوب لبنان با حملات هوایی و تخریب خانهها، غیرنظامیان را هدف قرار میدهد».
وی در عین حال از موضع دولت لبنان انتقاد کرد و افزود: «حزبالله و مقاومت نقش اساسی در دفاع از منطقه در برابر پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل داشتهاند».
رهبر انصارالله در بخش دیگری از سخنان خود، به حملات اسرائیل به سوریه اشاره کرد و گفت: «ادامه تجاوزها در این کشور بخشی از طرح صهیونیستی برای گسترش نفوذ در منطقه است».
وی همچنین با اشاره به مسادأه فلسطین تأکید کرد: «راهحل دو دولتی در عمل چیزی جز تشکیل دولتی محدود و فاقد حاکمیت واقعی برای فلسطینیها نخواهد بود».
عبدالملک الحوثی ضمن تمجید از عملکرد گروههای مقاومت فلسطینی، گفت که این گروهها با امکانات محدود موفق شدهاند تلفات سنگینی به ارتش اسرائیل وارد کنند و همزمان موجب افزایش «مهاجرت معکوس» در داخل سرزمینهای اشغالی شوند.
وی در پایان از تظاهرات مردمی در کشورهای عربی و اروپایی در حمایت از فلسطین و نیز از حرکت «ناوگان الصمود» برای شکستن محاصره غزه تقدیر کرد.