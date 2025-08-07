پوتین و بن زاید دیدار کردند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، و «شیخ محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس امارات متحده عربی، در کاخ کرملین دیدار کردند.

پوتین طی این دیدار گفت: «از دیدن دوباره شما در پایتخت روسیه بسیار خوشحالم. ما اهمیت ویژه‌ای برای روابط خود با امارات متحده عربی، یک کشور دوست، قائلیم.»

وی افزود: «تعامل ما در حوزه بشردوستانه، از جمله روابطمان در زمینه آموزش و فرهنگ، به سطح خوبی رسیده است.»

پوتین همچنین عنوان کرد: «همکاری گسترده‌ای بین روسیه و امارات متحده عربی وجود دارد.»

محمد بن زاید نیز طی دین نشست گفت: «از حضور در کشور بزرگ شما با تاریخی غنی خوشحالم.تجارت ما با کشورهای اوراسیا به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. ما امیدواریم این ارقام را در پنج سال آینده، چه با روسیه و چه با اتحادیه اوراسیا، دو برابر کنیم.»

وی افزود: «ما همیشه تلاش می‌کنیم تا پل‌های ارتباطی بین امارات و روسیه را تقویت کنیم.»

