نیویورک تایمز گزارش داد:
تعرفههای ترامپ روابط با هند را به خطر میاندازد
روزنامه آمریکایی در گزارشی اعلام کرد که تعرفههای رئیسجمهور آمریکا بر هند، روابط واشنگتن و دهلی نو را در معرض خطر قرار میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیویورک تایمز» گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، با اعمال تعرفههای بالا بر واردات هند، ممکن است روابط با هند را به خطر بیندازد و این کشور را به سمت تقویت روابط با روسیه و چین سوق دهد.
به گفته این نشریه، هند و ایالات متحده، به همراه ژاپن و استرالیا، بخشی از یک همکاری دیپلماتیک به نام کواد (گفتوگوی امنیتی چهارجانبه) هستند، در حالی که «دهلی نو» نقش استراتژیک مهمی به عنوان شریک «واشنگتن» در منطقه آسیا و اقیانوسیه ایفا میکند.
بر اساس گزارش ابتکار تحقیقات تجارت جهانی اندیشکدهای مستقر در دهلی نو، تعرفههای بالاتر میتواند بیش از ۸۶ میلیارد دلار صادرات هند به آمریکا را به نصف کاهش دهد. علاوه بر این، ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری هند است، در حالی که هند در رتبه دهم شرکای تجاری آمریکا در کالاها قرار دارد.
«آجای سریواستاوا» تحلیلگر ابتکار تحقیقات تجارت جهانی، گفت: «اقدامات آمریکا، هند را به بازنگری در تراز استراتژیک خود و تعمیق روابط با روسیه، چین و بسیاری از کشورهای دیگر سوق خواهد داد».