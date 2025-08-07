۲۰۰هزار کودک در غزه از سوءتغذیه شدید رنج میبرند
رئیس سازمان های مردم نهاد در غزه اعلام کرد که دستکم ۲۰۰هزار کودک در غزه از سوءتغذیه شدید رنج میبرند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس سازمانهای مردمنهاد در غزه اعلام کرد که دستکم ۲۰۰ هزار کودک در غزه از سوءتغذیه شدید رنج میبرند.
«امجد شاوا» رئیس شبکه سازمانهای مردمنهاد در غزه، در گفتوگو با الجزیره عربی گفت که دستکم ۲۰۰ هزار کودک در نوار غزه از سوءتغذیه شدید رنج میبرند.
وی گفت: «کمبود شیر خشک و مکملهای غذایی باعث مرگ بسیاری از آنها میشود و افزود که زنان باردار به دلیل سوءتغذیه در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند».