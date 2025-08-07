به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس سازمان‌های مردم‌نهاد در غزه اعلام کرد که دست‌کم ۲۰۰ هزار کودک در غزه از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند.

وی گفت: «کمبود شیر خشک و مکمل‌های غذایی باعث مرگ بسیاری از آنها می‌شود و افزود که زنان باردار به دلیل سوءتغذیه در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند».

