خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۰۰هزار کودک در غزه از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند

۲۰۰هزار کودک در غزه از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند
کد خبر : 1671084
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان های مردم نهاد در غزه اعلام کرد که دست‌کم ۲۰۰هزار کودک در غزه از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس سازمان‌های مردم‌نهاد در غزه اعلام کرد که  دست‌کم ۲۰۰ هزار کودک در غزه از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند.

«امجد شاوا» رئیس شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد در غزه، در گفت‌وگو با الجزیره عربی گفت که دست‌کم ۲۰۰ هزار کودک در نوار غزه از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند.

وی گفت: «کمبود شیر خشک و مکمل‌های غذایی باعث مرگ بسیاری از آنها می‌شود و افزود که زنان باردار به دلیل سوءتغذیه در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند».

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور