درخواست خانوادههای اسرای اسرائیلی برای مخالفت ارتش با اشغال غزه
خانواده های اسرای اسرائیلی خواستار مخالفت رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با طرح اشغال کامل نوار غزه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، جمع خانوادههای زندانیان اسرائیلی در غزه از «ایال زمیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی خواستند تا با طرح اشغال نوار غزه که عصر - مروز -پنج شنبه در کابینه مورد بحث قرار خواهد گرفت، مخالفت کند.
خانوادههای اسرا در بیانیهای خطاب به زمیر گفتند: «رئیس ستاد، در قربانی کردن سربازان ربوده شده دست یاری دراز نکن! تو فرمانده ارتش هستی و اراده اسرائیلی ها پایان دادن به جنگ و بازگرداندن گروگانهاست».
کابینه اسرائیل در بحبوحه اختلاف نظر در درون دولت بین کسانی که از عملیات نظامی گسترده حمایت میکنند و کسانی که خواستار رویکردی محتاطانهتر هستند، آماده برگزاری جلسهای مهم برای بحث در مورد طرح ارتش برای اشغال کل نوار غزه میشود.