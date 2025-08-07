به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، جمع خانواده‌های زندانیان اسرائیلی در غزه از «ایال زمیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی خواستند تا با طرح اشغال نوار غزه که عصر - مروز -پنج شنبه در کابینه مورد بحث قرار خواهد گرفت، مخالفت کند.

خانواده‌های اسرا در بیانیه‌ای خطاب به زمیر گفتند: «رئیس ستاد، در قربانی کردن سربازان ربوده شده دست یاری دراز نکن! تو فرمانده ارتش هستی و اراده اسرائیلی ها پایان دادن به جنگ و بازگرداندن گروگان‌هاست».

کابینه اسرائیل در بحبوحه اختلاف نظر در درون دولت بین کسانی که از عملیات نظامی گسترده حمایت می‌کنند و کسانی که خواستار رویکردی محتاطانه‌تر هستند، آماده برگزاری جلسه‌ای مهم برای بحث در مورد طرح ارتش برای اشغال کل نوار غزه می‌شود.

