اسپانیا:
سیاستهای اسرائیل وضعیت غزه را به نقطه بحرانی سوق میدهد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه اسپانیا گفت که سیاستهای اسرائیل، غزه را به سمت وضعیت بحرانی سوق میدهد.
وزیر خارجه اسپانیا گفت که آوارگی، محرومیت از غذا و دارو و تخریب زیرساختها و شهرکها، همگی عواملی هستند که غزه و کرانه باختری را به سمت وضعیت بحرانی سوق میدهند.
وی افزود که نهادهای بینالمللی باید برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و ادامه وضعیت بحرانی فعلی چارهاندیشی کنند.