به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه اسپانیا گفت که سیاست‌های اسرائیل، غزه را به سمت وضعیت بحرانی سوق می‌دهد.

وزیر خارجه اسپانیا گفت که آوارگی، محرومیت از غذا و دارو و تخریب زیرساخت‌ها و شهرک‌ها، همگی عواملی هستند که غزه و کرانه باختری را به سمت وضعیت بحرانی سوق می‌دهند.

وی افزود که نهادهای بین‌المللی باید برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و ادامه وضعیت بحرانی فعلی چاره‌اندیشی کنند.

انتهای پیام/