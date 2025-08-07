خبرگزاری کار ایران
خیلی زود با پوتین دیدار می‌کنم

خیلی زود با پوتین دیدار می‌کنم
رئیس جمهور آمریکا گفت که احتمالا خیلی رود با همتای روس خود دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا شامگه گذشته -چهارشنبه- اعلام کرد که احتمالا خیلی زود با «ولادیمیر پوتین»، همتای روس خود دیدار خواهد کرد.

وی در جمع خبرنگاران گفت: «احتمال دیدار با پوتین بسیار واقعی است. ما هنوز تصمیم نگرفته‌ایم کجا. راه درازی در پیش داریم، اما ممکن است خیلی زود ملاقات کنیم».

رئیس جمهور آمریکا همچنین بر تمایل خود برای پایان یافتن هرچه سریع‌تر جنگ بین روسیه و اوکراین تاکید کرد.

وی گفت که مذاکرات «استیو ویتکوف»، فرستاده او، در مسکو در روز چهارشنبه سازنده و پربار بوده است.

 

