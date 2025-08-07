پکن:
تلاش واشنگتن برای جدایی روسیه و چین بینتیجه خواهد بود
سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تلاشهای آمریکا برای قطع همکاری پکن با روسیه به هیچ نتیجهای نخواهد رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیکف «لیو بینگوی»، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که تلاشهای آمریکا برای اجبار پکن به توقف همکاری با روسیه به هیچ نتیجهای نخواهد رسید.
وی تاکید کرد: «چین همچنان به رد تحریمهای یکجانبه غیرقانونی و ناعادلانه پایبند است و پکن همچنین سیاست به اصطلاح دست درازی که توسط دولت آمریکا دنبال میشود را رد میکند.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که دولتش در حال بررسی اعمال تعرفههایی بر چین مشابه آنچه بر هند اعمال میشود، به دلیل خرید نفت روسیه است.