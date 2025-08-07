خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پکن:

تلاش واشنگتن برای جدایی روسیه و چین بی‌نتیجه خواهد بود

تلاش واشنگتن برای جدایی روسیه و چین بی‌نتیجه خواهد بود
کد خبر : 1671032
لینک کوتاه کپی شد.

سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که تلاش‌های آمریکا برای قطع همکاری پکن با روسیه به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیکف «لیو بینگوی»، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که تلاش‌های آمریکا برای اجبار پکن به توقف همکاری با روسیه به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: «چین همچنان به رد تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و ناعادلانه پایبند است و  پکن   همچنین سیاست به اصطلاح دست درازی  که توسط دولت آمریکا دنبال می‌شود را رد می‌کند.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که دولتش در حال بررسی اعمال تعرفه‌هایی بر چین مشابه آنچه بر هند اعمال می‌شود، به دلیل خرید نفت روسیه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور