اسرائیل بیش از ۵۰۰ مدرسه در غزه را بمباران کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد که اشغالگران اسرئیلی از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۵۰۰ مدرسه را که پناهگاه آوارگان در نوار غزه بوده‌اند، بمباران و صدها غیرنظامی را شهید کرده اند.

این سازمان با تاکید بر اینکه حمله اسرائیل به مدارس در غزه به هر بهانه و توجیهی غیرقانونی است، گزارش داد: « اسرائیل حملات دوگانه‌ای را به مدارس انجام می‌دهد و خدمه آمبولانس را هدف قرار می‌دهد».

دیده بان حقوق بشر همچنین تاکید کرد که حملات اسرائیل به مدارس در نوار غزه بی‌هدف و کور است و از مهمات آمریکایی استفاده می‌کند.

