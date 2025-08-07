تکرار ادعاهای ضد ایرانی ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ادعاهایی بی اساس خود علیه ایران را تکرار کرد.

ترامپ مدعی شد: « ما مانع از حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای شدیم».

وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود افزود: « ما با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، جنگ‌ها را در خاورمیانه متوقف کردیم».

ترامپ همچنین مدعی شد که ایران می توانست ظرف دو ماه و چه بسا کمتر به سلاح هسته ای دست یابد و ما توان هسته ای آن را به طور کامل نابود کردیم.

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی خصمانه و واهی گفت : «ایران منبع نفرت بود و من معتقدم حملات ایالات متحده در سال‌های آینده تفاوتی ایجاد خواهد کرد».

این در حالی است که ترامپ طی مدت اخیر و پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران بارها لفاظی های ضد ایرانی خود را تکرار کرده و مدعی شده است که در صورت اقدام دوباره ایران در زمینه هسته ای، دوباره تاسیسات کشور را هدف قرار خواهد داد.

