تکرار ادعاهای ضد ایرانی ترامپ
رئیس جمهور آمریکا ادعاهای بی اساس خود علیه ایران را تکرار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ادعاهایی بی اساس خود علیه ایران را تکرار کرد.
ترامپ مدعی شد: « ما مانع از حرکت ایران به سمت سلاح هستهای شدیم».
وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود افزود: « ما با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، جنگها را در خاورمیانه متوقف کردیم».
ترامپ همچنین مدعی شد که ایران می توانست ظرف دو ماه و چه بسا کمتر به سلاح هسته ای دست یابد و ما توان هسته ای آن را به طور کامل نابود کردیم.
رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی خصمانه و واهی گفت : «ایران منبع نفرت بود و من معتقدم حملات ایالات متحده در سالهای آینده تفاوتی ایجاد خواهد کرد».
این در حالی است که ترامپ طی مدت اخیر و پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران بارها لفاظی های ضد ایرانی خود را تکرار کرده و مدعی شده است که در صورت اقدام دوباره ایران در زمینه هسته ای، دوباره تاسیسات کشور را هدف قرار خواهد داد.