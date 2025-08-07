شهادت ۱۳ فلسطینی دیگر در پی بمباران مناطق مختلف غزه
رسانه ها از شهادت ۱۳ فلسطینی دیگر در پی بمباران مناطق مختلف غزه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ۱۳ شهروند فلسطینی در پی حملات رژیم صهیونیستی بامداد امروز -پنجشنبه- به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند.
طبق این گزارش، مناطق و محلههای شجاعیه، الزیتون و اردوگاه الشاطی در شهر غزه، مناطقی از اردوگاه البریج و النصیرات در مرکز و خان یونس در جنوب نوار غزه بامداد امروز هدف حملات هوایی و توپخانهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
در اردوگاه النصیرات منزل خانواده الجمل هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت که یک خانواده چهار نفره شامل پدر، مادر و دو دختر به شهادت رسیدند.
همچنین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه نیز چهار شهید و شماری زخمی برجای گذاشت.
در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه نیز چادرهای آوارگان و منزل خانواده سحلول هدف حملات توپخانهای اشغالگران قرار گرفت که در این حملات، شماری شهید و زخمی شدند.