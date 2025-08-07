شهادت ۱۳ فلسطینی دیگر در پی بمباران مناطق مختلف غزه

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ۱۳ شهروند فلسطینی در پی حملات رژیم صهیونیستی بامداد امروز -پنجشنبه- به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند.

طبق این گزارش، مناطق و محله‌های شجاعیه، الزیتون و اردوگاه الشاطی در شهر غزه، مناطقی از اردوگاه البریج و النصیرات در مرکز و خان یونس در جنوب نوار غزه بامداد امروز هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در اردوگاه النصیرات منزل خانواده الجمل هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت که یک خانواده چهار نفره شامل پدر، مادر و دو دختر به شهادت رسیدند.

همچنین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه نیز چهار شهید و شماری زخمی برجای گذاشت.

در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه نیز چادرهای آوارگان و منزل خانواده سحلول هدف حملات توپخانه‌ای اشغالگران قرار گرفت که در این حملات، شماری شهید و زخمی شدند.

