به گزارش ایلنا، تعرفه‌های گسترده جدید «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا علیه ده‌ها کشور در سراسر جهان، از بامداد امروز -پنجشنبه- اجرایی شد.

ترامپ دقایقی پیش از فرارسیدن مهلت قانونی در نیمه‌شب واشنگتن، در شبکه‌ اجتماعی «تروث» نوشت: «نیمه‌شب شده است !! میلیاردها دلار تعرفه اکنون به ایالات متحده آمریکا سرازیر می‌شود!»

رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر، هند را مشمول تعرفه‌ای ۵۰ درصدی قرار داد که قرار است از ۲۷ آگوست اجرایی شود، مگر آنکه دهلی‌نو خرید نفت از روسیه را متوقف کند.

ترامپ همچنین تهدید کرد که بر تراشه‌های رایانه‌ای ساخت خارج، تعرفه ۱۰۰ درصدی وضع خواهد کرد. این تصمیم، اقدامی در راستای فشار بر شرکت‌های فناوری برای سرمایه‌گذاری در داخل آمریکا ارزیابی می‌شود.

دولت ترامپ هفته گذشته، فهرست اصلاح‌شده‌ای از مالیات‌های وارداتی بر ده‌ها شریک تجاری اعلام کرده و مهلت نهایی برای دستیابی به توافق با واشنگتن را تا هفتم آگوست تمدید کرد.

کشورها در رقابتی فشرده تلاش دارند تا با آمریکا به توافق برسند و از تعرفه‌هایی که ترامپ آن‌ها را «متقابل» می‌نامد، بکاهند یا آن‌ها را به‌کلی حذف کنند.

سیاست‌های تجاری ترامپ با هدف بازطراحی نظام تجارت جهانی که وی آن را نسبت به آمریکا ناعادلانه می‌داند، پیگیری می‌شود.

