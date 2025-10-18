ترامپ:
با شی درباره جنگ اوکراین گفتوگو میکنم
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که تصمیم دارد در دیدار آتی خود با «شی جینپینگ رئیسجمهوری چین، درباره جنگ اوکراین گفتوگو کند.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که تصمیم دارد در دیدار آتی خود با «شی جینپینگ رئیسجمهوری چین، درباره جنگ اوکراین گفتوگو کند.
این دیدار قرار است اواخر ماه جاری میلادی در کره جنوبی برگزار شود.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین گفت: «در اینباره صحبت خواهم کرد، اما دوست دارم، واقعاً دوست دارم، این جنگ پیش از آن به پایان برسد».
ترامپ همچنین افزود که ایالات متحده در آستانه این دیدار، در موقعیتی «قدرتمند» قرار دارد و دلیل آن سیاست تعرفهای دولت وی است.
وی ادامه داد: «ما از محل تعرفهها صدها میلیارد دلار درآمد داشتیم، نه فقط از چین، بلکه از شماری از کشورها. چین مایل به گفتوگوست و ما هم از گفتوگو با چین استقبال میکنیم. بنابراین رابطه بسیار خوبی داریم و قرار است در چند هفته آینده در کره جنوبی دیدار کنیم».