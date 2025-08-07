خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه مصر:

جامعه جهانی باید از «اقدام‌های ویرانگر اسرائیل» شرمسار باشد

جامعه جهانی باید از «اقدام‌های ویرانگر اسرائیل» شرمسار باشد
کد خبر : 1670976
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه مصر گفت که جامعه جهانی باید از «اقدام‌های ویرانگری که توسط اسرائیل در حال انجام است»، شرمسار باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر گفت که جامعه جهانی باید از «اقدام‌های ویرانگری که توسط اسرائیل در حال انجام است»، شرمسار باشد.

عبدالعاطی افزود: «آنچه در حال وقوع است، یک فاجعه انسانی بوده و رنجی که شاهد آن هستیم، لکه‌ای بر وجدان جامعه جهانی است».

قاهره تأکید کرده است که هزاران کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در سمت مرز مصر آماده ورود به خاک فلسطین هستند، به شرط آن‌که مقام‌های اسرائیلی اجازه عبور بدهند.

«عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر نیز چند روز قبل تأکید کرده بود که اسرائیل در غزه دست به «نسل‌کشی سیستماتیک» زده است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور