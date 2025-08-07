وزیر خارجه مصر:
جامعه جهانی باید از «اقدامهای ویرانگر اسرائیل» شرمسار باشد
وزیر خارجه مصر گفت که جامعه جهانی باید از «اقدامهای ویرانگری که توسط اسرائیل در حال انجام است»، شرمسار باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر گفت که جامعه جهانی باید از «اقدامهای ویرانگری که توسط اسرائیل در حال انجام است»، شرمسار باشد.
عبدالعاطی افزود: «آنچه در حال وقوع است، یک فاجعه انسانی بوده و رنجی که شاهد آن هستیم، لکهای بر وجدان جامعه جهانی است».
قاهره تأکید کرده است که هزاران کامیون حامل کمکهای بشردوستانه در سمت مرز مصر آماده ورود به خاک فلسطین هستند، به شرط آنکه مقامهای اسرائیلی اجازه عبور بدهند.
«عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهوری مصر نیز چند روز قبل تأکید کرده بود که اسرائیل در غزه دست به «نسلکشی سیستماتیک» زده است.