یک مقام کاخ سفید امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا ممکن است هفته آینده در تلاش برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه دیدار کند.

وی تأکید کرد که هنوز جلسه‌ای برنامه‌ریزی نشده و مکان مشخصی نیز تعیین نشده است.

کاخ سفید اعلام کرده است که ترامپ همچنین آمادگی دارد با هر دو طرف، یعنی پوتین و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، دیدار کند.

این دیدار احتمالی میان پوتین و ترامپ، نخستین دیدار آن‌ها از زمان بازگشت ترامپ به قدرت خواهد بود. این دیدار می‌تواند نقطه عطفی در جنگ سه‌ساله روسیه و اوکراین باشد، هرچند تضمینی وجود ندارد که چنین جلسه‌ای به پایان درگیری‌ها منجر شود؛ چرا که دو طرف همچنان بر سر خواسته‌های خود اختلافات عمده‌ای دارند.

