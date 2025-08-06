خبرگزاری کار ایران
تیراندازی در یک پایگاه نظامی در ایالت جورجیا/ ۵ سرباز زخمی شدند
پنج سرباز امروز -چهارشنبه- در جریان تیراندازی یک مهاجم مسلح در پایگاه «فورت استوارت» در ایالت جورجیای آمریکا هدف گلوله قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، پنج سرباز امروز -چهارشنبه- در جریان تیراندازی یک مهاجم مسلح در پایگاه «فورت استوارت» در ایالت جورجیای آمریکا هدف گلوله قرار گرفتند.

بنا بر اعلام این پایگاه، حادثه تیراندازی در منطقه «تیپ دوم زرهی رزمی» رخ داده است.

سربازان ابتدا در محل پایگاه تحت درمان قرار گرفتند و سپس به بیمارستان نظامی «وین» منتقل شدند.

پایگاه فورت استوارت همچنین اعلام کرد که تهدید فعال در حال حاضر برطرف شده و خطری متوجه نیروها نیست.

 

