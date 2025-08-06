به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دولت آلمان درخواست خود برای برقراری آتش‌بس در غزه را تکرار کرد.

در بیانیه دولت آلمان آمده است: وضعیت در نوار غزه همچنان بحرانی و غیرقابل قبول است و ما بر لزوم آتش‌بس فراگیر تاکید می‌کنیم.

در این بیانیه تاکید شده است: ما هرگونه اقدام دیگری برای الحاق کرانه باختری را رد می‌کنیم و به دنبال حفظ فرصت برای دستیابی به راه‌حل دو کشور هستیم.

دولت آلمان تاکید کرده است: ما با هرگونه اقدامی که مانع از تأسیس کشور فلسطین شود، مخالف هستیم.

