درخواست مجدد آلمان برای برقراری آتش‌بس بس در غزه

آلمان مجددا بر درخواست خود برای برقراری آتش‌بس بس در غزه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دولت آلمان درخواست خود برای برقراری  آتش‌بس در غزه را تکرار کرد.

در بیانیه دولت آلمان آمده است: وضعیت در نوار غزه همچنان بحرانی و غیرقابل قبول است و ما بر لزوم آتش‌بس فراگیر  تاکید می‌کنیم.

در این بیانیه تاکید شده است: ما هرگونه اقدام  دیگری برای الحاق کرانه باختری را رد می‌کنیم و به دنبال حفظ فرصت برای دستیابی به راه‌حل دو کشور هستیم.

دولت آلمان تاکید کرده است: ما با هرگونه اقدامی   که مانع از تأسیس کشور فلسطین شود،  مخالف هستیم.

 

