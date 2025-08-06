خبرگزاری کار ایران
ابراز تردید سران اسرائیلی درباره اراده نتانیاهو برای اشغال غزه

سران اسرائیلی نسبت به جدی بودن نخست وزیر این رژیم برای اشغال غزه ابراز تردید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقام های  اسرائیلی نسبت به جدی بودن «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی  برای  اشغال غزه ابراز تردید کردند. 

هاآرتص به نقل از یک مقام اسرائیلی  نوشت: «من شک دارم که نتانیاهو واقعا بخواهد کل نوار غزه را اشغال کند».

طبق این گزارش، عده بسیاری،   تهدید اسرائیل برای اشغال کل نوار غزه را صرفا یک تاکتیک و تلاشی برای اعمال فشار می‌دانند.

در این گزارش آمده است که نتانیاهو،  رئیس ستاد کل را برکنار نخواهد کرد و آن دو  ممکن است برای نشان دادن عزم خود، بر سر یک عملیات نظامی محدود توافق کنند.

 

