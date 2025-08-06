خبرگزاری کار ایران
گروه‌های پارلمان اتحادیه اروپا خواستار اقدام فوری درباره غزه شدند

گروه‌های پارلمان اتحادیه اروپا از مقامات ارشد خواستند تا برای پایان دادن به نسل‌کشی غزه اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رهبران احزاب چپ، سبزها/ اتحاد آزاد اروپا و اتحاد مترقی سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپا روزگذشته-سه‌شنبه- از مقامات ارشد اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی فوری برای پایان دادن به نسل‌کشی اسرائیل در غزه انجام دهند.

آنها در نامه‌ای مشترک خطاب به «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، «آنتونیو کوستا» رئیس شورای اروپا و «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از بی‌عملی مداوم این اتحادیه در بحبوحه حملات مداوم رژیم صهیونیستی انتقاد کردند.

آنها از اتحادیه اروپا خواستند تا از آتش‌بس فوری و دائمی حمایت کرده، توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد و تحریم تسلیحاتی جامعی را علیه رژیم اسرائیل اعمال کند.

این نامه همچنین خواستار تحریم‌های هدفمند علیه مقامات صهیونیست، بازگرداندن کامل بودجه آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی و ممنوعیت تجارت کالا از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل شد.

این قانونگذاران گفتند: «این وضعیت دیگر نمی‌تواند صرفا یک وضعیت اضطراری تلقی شود، شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد در غزه نسل‌کشی در حال وقوع است. کمیسیون و شورای اروپا تاکنون از واکنش فوری و قاطعی که معاهدات، ارزش‌ها و مسئولیت‌های ما ایجاب می‌کند، خودداری کرده‌اند».

امضاکنندگان همچنین به خشونت فزاینده شهرک‌نشینان در کرانه باختری و برنامه‌های رژیم صهیونیستی برای اشغال دائمی غزه اشاره کردند و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواندند.

 

