ترامپ:
مقامهای روسیه و آمریکا دیدار میکنند
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و روسیه اواخر چهارشنبه دیداری برگزار می کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا شامگاه گذشته - سهشنبه- اعلام کرد که مقامهای ایالات متحده و روسیه اواخر امروز -چهارشنبه- دیداری خواهند داشت.
ترامپ در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت عدم دستیابی به آتشبس تا جمعه آینده، همچنان قصد دارد تحریمهای ثانویه کامل علیه روسیه اعمال کند، گفت: «من هرگز به درصد اشاره نکردم. اما عدد قابل توجهی تحریم اعمال خواهیم کرد».
وی افزود: «خواهیم دید در مدت زمان کوتاه آینده چه اتفاقی میافتد. ما فردا (چهارشنبه) با روسیه دیدار خواهیم کرد. خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. آن زمان تصمیم خواهیم گرفت».
ترامپ گفت: «کاری که من انجام میدهم ، تلاش برای توقف جنگهاست. بحران اوکراین، جنگ جو بایدن بود».
وزارت امور خارجه ایالات متحده تایید کرد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ترامپ این هفته از روسیه بازدید خواهد کرد.