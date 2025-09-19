عربستان صفحه جدیدی با مقاومت بازکند

به گزارش ایلنا، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان گفت که شهدای مقاومت و شهدای غیرنظامی همراه آنها جان خود را در راه آزادسازی قدس و میهن خویش نثار کردند.

دبیرکل حزب الله لبنان امروز -جمعه- در مراسم نخستین سالگرد شهادت «حاج ابراهیم عقیل» (حاج عبدالقادر) فرمانده جهادی بزرگ و فرماندهان یگان «رضوان» و غیرنظامیان گفت:‌ شهدای رضوان، شهدای مسیر آزادسازی قدس، شهدای مسیر آزادسازی میهن و شهدای کرامت و عزت نفس بودند.

وی افزود: در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، دشمن اسرائیلی به یک مرکز گردهمایی فرماندهان رضوان در منطقه ضاحیه حمله کرد و ۱۸ نفر از فرماندهان رضوان به همراه حدود ۵۰ غیرنظامی اعم از مرد و زن و کودک به شهادت رسیدند که چهار نفر از آنها هنوز مفقود هستند.

دبیرکل حزب الله گفت: همه این شهدا همراه با حاج عبدالقادر در راه حق و حقیقت، راه مقاومت و راه آزادسازی سرزمین عروج کردند.

وی به دو شاخصه و ویژگی اساسی شهید حاج ابراهیم عقیل اشاره کرد و گفت: نخستین ویژگی این شهید بزرگوار، ایمان به خداوند متعال و اسلام بود.

شهید حاج ابراهیم عقیل تحت تأثیر اندیشه های انقلاب امام خمینی (ره) و رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) قرار گرفت

شیخ نعیم قاسم افزود: شهید حاج ابراهیم عقیل تحت تأثیر اندیشه شهید سید محمد باقر صدر، جنبش امام سید موسی صدر، انقلاب امام خمینی (ره) و رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) قرار گرفت.

وی گفت: شهید حاج عبدالقادر بسیار وفادار بود و وفاداری خود را به رهبری سید الشهدای امت، سید حسن نصرالله، ابراز می‌کرد، زیرا این فرمانده شهید از این مکتب بزرگ ایمانی بهره می گرفت.

شیخ نعیم قاسم سپس به وضعیت منطقه پرداخت و گفت: کل منطقه در یک پیچ سیاسی استثنایی و خطرناک قرار دارد زیرا رژیم اسرائیل که در آغاز قرن بیستم در منطقه ما کاشته شد، با حمایت استعمار امپریالیستی که از انگلیس شروع و سپس به آمریکا منتقل شد، عمیقاً در منطقه ما ریشه دوانده است.

اسرائیل مترسکی برای منطقه و ساختاری توسعه‌طلب است

وی افزود: این موجودیت غاصب، موجودیتی توسعه‌طلبانه است که قرار است تکه‌ای از غرب، ابزاری برای آمریکا، مترسکی برای منطقه و ساختاری توسعه‌طلب باشد که مانع از دستیابی منطقه به استقلال خود ‌شود.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: اسرائیل با حمایت کامل دولت آمریکا، به اوج جنایت، وحشیگری و بی‌اعتنایی به هرگونه مبنای انسانی، قانونی، بین‌المللی یا حقوقی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل الان توسعه‌طلب نیست بلکه از همان ابتدا توسعه‌طلب بوده است، اما به زمان و شرایط مناسب نیاز داشته است.

وی افزود: بی‌فایده بودن جنگ نرم، تحریم‌ها و توافق‌نامه‌های سازش ابراهیم در دستیابی به دستاوردی سریعی که آمریکا می‌خواهد، باعث شد که آنها به نسل‌کشی به عنوان راه حل روی بیاورند.

تجاوز به قطر پیامی بود برای همه کشورهای منطقه

دبیرکل حزب الله به حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به شهر دوحه پایتخت قطر اشاره کرد و گفت: اسرائیل قطر را بمباران کرد، با اینکه میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا است. درست است که اسرائیل رهبری حماس در قطر را هدف قرار داد، اما به قطر نیز تجاوز کرد تا پیامی به همه کشورهای منطقه ارسال کند.



وی افزود: ما معتقدیم (مرحله) پس از حمله دشمن صهیونیستی به کشور قطر با آنچه پیش از آن بود، متفاوت است. پس از این حمله، مقاومت، نظام‌ها، ملت‌ها و هر مانع جغرافیایی و سیاسی در برابر طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» در کانون هدف رژیم صهیونیستی قرار گرفته و هدف، فلسطین، لبنان، اردن، مصر، سوریه، عراق، عربستان، یمن و ایران شده است.

اسرائیل خطری برای منطقه است؛ عربستان صفحه جدیدی با مقاومت بگشاید

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: همه نظام‌ها، ملت‌ها و جنبش‌های مقاومت باید با این خطر اسرائیل از طریق اتحاد علیه دشمن مشترک متحد شوند. باید معادله را تغییر دهیم، اینکه اسرائیل خطر است نه مقاومت.

شیخ نعیم قاسم گفت: من عربستان را فرامی خوانم که صفحه جدیدی را با مقاومت - از طریق گفتگویی که مشکلات را حل وفصل می کند و به نگرانی‌ها پاسخ می دهد و منافع را تضمین می کند- بگشاید.

وی افزود: به گفت‌وگویی فرا می خوانم که بر اساس این واقعیت باشد که اسرائیل دشمن است و نه مقاومت؛ گفتوگویی که اختلافاتی را که در گذشته رخ داد، متوقف کند.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: به شما تاکید می کنیم که روی سلاح‌های مقاومت به سمت دشمن اسرائیلی است و فقط آن را نشانه گرفته است و نه لبنان و عربستان و هر مکان یا طرف دیگری در جهان.

وی تاکید کرد: فشار بر مقاومت، صرفا به سود اسرائیل است و وقتی مقاومت وجود نداشته باشد، نوبت کشورهای دیگر خواهد رسید.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: مقاومت در فلسطین بخشی از این مقاومت است که سدی بلند در برابر توسعه‌طلبی اسرائیل محسوب می‌شود.

به اسرائیل خدمت نکنیم

دبیرکل حزب الله درباره اوضاع داخلی لبنان نیز گفت: من همچنین از همه در داخل لبنان، حتی آنهایی که رقابت بین ما و آنها به مرحله نزدیک به خصومت رسیده است، می‌خواهم که به اسرائیل خدمات ارائه ندهند.

وی افزود: ما در دولت و پارلمان با هم در حال ساختن هستیم بنابراین می‌خواهیم این مسیر، مسیری باشد که با یک سری تفاهم‌ها پشتیبانی شود؛ تفاهم هایی که کمک می کند که از این مرحله عبور کنیم و به اسرائیل خدمت نکنیم.

شیخ نعیم قاسم گفت: وقتی آمریکا آشکارا اعلام می‌کند که به نفع اسرائیل کار می‌کند، چگونه می‌توانیم به هر پیشنهاد آمریکایی یا غیرآمریکایی اعتماد کنیم و چگونه می‌توانیم قبول کنیم که پشت سر هم امتیاز بدهیم؟

وی تاکید کرد: مقاومت به رغم خواست اسرائیل و آمریکا ادامه دارد زیرا در فرماندهان شهید و سید شهدای امت، سید حسن نصرالله، سید الهاشمی، حاج عبدالقادر و دیگران را در درون خود دارد و پرورش داده است.

مقاومت سرافراز و پایان نیافتنی است

دبیرکل حزب الله افزود: این مقاومت سرافراز و سر برافراشته است و اگر اسرائیل بخواهد به آن پایان دهد، باید بداند که به خواست خدا، خودش به دلیل پایداری و ثابت قدمی این رزمندگان مقاومت، به پایان خواهد رسید.



شیخ نعیم قاسم گفت: آمریکا فقط آن اندازه سلاح به ارتش لبنان می دهد که بتواند با آن اوضاع داخلی را مدیریت کند. ارتش لبنان اجازه ندارد هیچ گونه سلاحی را بدست آورد که گمان برود می توان با آن با رژیم صهیونیستی مقابله کرد یا روی نیروی هوایی یا ارتش این رژیم تاثیر گذاشت.

وی افزود: بیایید برای بیرون راندن اسرائیل و بازسازی لبنان یده واحده باشیم. اینکه انتخابات پارلمانی را به موقع برگزار می کنیم و دولت بازسازی را در اولویت قرار می دهد و اصلاحات مالی و اقتصادی را تسریع می بخشد و با فساد مبارزه می کند و در مورد راهبرد امنیت ملی به طور مثبت گفت‌وگو میکنیم. ما از موضع قدرت و صلابت، گفتگو و تفاهم را مطرح می کنیم.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: ما آماده‌ایم تا با بیشترین جانفشانی ها، عزت خود را حفظ کنیم. شما می‌توانید با چشمان خود ببینید که حامیان مقاومت چگونه بر حفظ سلاح مقاومت تاکید و پافشاری می کنند زیرا ثمرات آن را در آزادسازی سرزمین لبنان و بازدارندگی در برابر دشمن صهیونیستی دیده‌اند.

وی تاکید کرد: دولت لبنان مسئول مقابله با حملات تجاوزگرانه اسرائیل است. موضع روسای قوای سه گانه لبنان در قبال تجاوز اخیر (روز پنجشنبه) رژیم اسرائیل به جنوب لبنان، خوب و نیازمند پیگیری و پافشاری روزانه بر آن است.

شیخ نعیم قاسم گفت: ما به عنوان یک مقاومت، آماده‌ایم تا در کنار ارتش لبنان، در هر تصمیمی که برای مقابله با اسرائیل بگیرد، به وظیفه خود عمل کنیم.