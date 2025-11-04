حماس جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را به صلیب سرخ تحویل داد

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع فلسطینی گزارش دادند که جنبش حماس امروز -سه‌شنبه- جسد یک اسیر اسرائیلی را که در شمال نوار غزه پیدا شده بود، به نمایندگان صلیب سرخ بین‌المللی تحویل داد.

پیش‌تر گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس، اعلام کرده بود که نیروهای این گردان‌ها در جریان عملیات جست‌وجو و حفاری در منطقه الشجاعیه، در محدوده موسوم به «خط زرد»، جسد یکی از نظامیان ارتش اسرائیل را یافته‌اند.

القسام در بیانیه‌ای افزود که همراهی تیم‌های فنی و مهندسی و همکاری صلیب سرخ در عملیات جست‌وجو، نقش مهمی در تسریع روند بازیابی اجساد داشته است.

