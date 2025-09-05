به گزارش ایلنا به نقل از هیل، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -جمعه- به نزدیکی فزاینده میان هند، روسیه و چین که پس از نشست رهبران سه کشور در تیانجین پررنگ‌تر شده است، واکنش نشان داد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به نظر می‌رسد هند و روسیه را به چین، عمیق‌ترین و تاریک‌ترین کشور، باخته‌ایم. امیدوارم آینده‌ای طولانی و پررونق با هم داشته باشند».

وی این پیام را همراه با عکسی قدیمی از این سه رهبر منتشر کرد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند و «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین اوایل این هفته در شهر تیانجین دیدار کرده و بر اهمیت روابط سه‌جانبه تأکید کردند.

تحلیلگران این نشست را نشانه‌ای از شکل‌گیری بلوکی نزدیک‌تر میان این کشورها برای مقابله با آمریکا و متحدانش ارزیابی کردند. هند نیز پس از اعمال تعرفه‌های اضافی دولت ترامپ به دلیل خرید نفت روسیه، بیش از گذشته به مسکو و پکن متمایل شده است.

ترامپ در روزهای اخیر اظهارات متناقضی درباره این دیدار داشته است.

وی در اشاره به حضور «کیم جونگ‌اون» رهبر کره شمالی در رژه نظامی چین گفت: «این نمایش نظامی بسیار چشمگیر بود. می‌دانستم چرا چنین می‌کنند؛ آن‌ها امیدوار بودند من تماشا کنم و من هم تماشا کردم».

ترامپ در ادامه افزود: «روابطم با همه آن‌ها بسیار خوب است. طی یک یا دو هفته آینده خواهیم دید این روابط تا چه اندازه خوب خواهد بود».

