به گزارش ایلنا، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر با استقبال از توافق اعلام‌شده میان حماس و رژیم صهیونیستی، گفت که این توافق، پایان جنگ و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را در پی خواهد داشت.

وی طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «میانجی‌گران اعلام کردند که امشب توافقی درباره تمامی مفاد و سازوکارهای اجرایی مرحله نخست آتش‌بس در غزه حاصل شده است؛ توافقی که به پایان جنگ، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، و ورود کمک‌های بشردوستانه منجر خواهد شد. جزئیات این توافق در زمان دیگری اعلام خواهد شد».

