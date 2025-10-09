استقبال قطر از دستیابی به توافق درباره مرحله نخست آتشبس در غزه
به گزارش ایلنا، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر با استقبال از توافق اعلامشده میان حماس و رژیم صهیونیستی، گفت که این توافق، پایان جنگ و ورود کمکهای بشردوستانه به غزه را در پی خواهد داشت.
وی طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «میانجیگران اعلام کردند که امشب توافقی درباره تمامی مفاد و سازوکارهای اجرایی مرحله نخست آتشبس در غزه حاصل شده است؛ توافقی که به پایان جنگ، آزادی گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، و ورود کمکهای بشردوستانه منجر خواهد شد. جزئیات این توافق در زمان دیگری اعلام خواهد شد».