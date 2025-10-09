خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال قطر از دستیابی به توافق درباره مرحله نخست آتش‌بس در غزه

استقبال قطر از دستیابی به توافق درباره مرحله نخست آتش‌بس در غزه
کد خبر : 1662766
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر با استقبال از توافق اعلام‌شده میان حماس و رژیم صهیونیستی، گفت که این توافق، پایان جنگ و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را در پی خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر با استقبال از توافق اعلام‌شده میان حماس و رژیم صهیونیستی، گفت که این توافق، پایان جنگ و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را در پی خواهد داشت. 

وی طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «میانجی‌گران اعلام کردند که امشب توافقی درباره تمامی مفاد و سازوکارهای اجرایی مرحله نخست آتش‌بس در غزه حاصل شده است؛ توافقی که به پایان جنگ، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، و ورود کمک‌های بشردوستانه منجر خواهد شد. جزئیات این توافق در زمان دیگری اعلام خواهد شد».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ