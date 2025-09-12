نماینده مصر در سازمان ملل:
اسرائیل به دنبال طولانی کردن جنگ برای اهداف سیاسی است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اسامه محمود عبدالخالق» نماینده دائم مصر در سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل تلاش میکند جنگ را برای اهداف سیاسی و مذهبی افراطی که هدف آن آوارهسازی ملت فلسطین و از میان بردن آرمان فلسطین است، ادامه دهد.
این مقام مصری در واکنش به حمله اسرائیل به دوحه نیز گفت که قطر در حالی هدف قرار گرفت که «همراه با مصر تلاشهای گستردهای برای دستیابی به توافق در غزه انجام میداد».
وی افزود: «این حمله وحشیانه بازتابی آشکار از ایدئولوژی سیاست اسرائیل است که چیزی جز زبان کشتار، ویرانی و تجاوز نمیشناسد».
بر اساس این گزارش، مصر از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که «فوراً تصمیمی قاطع برای بازداشتن اسرائیل و پایان دادن به جنگ علیه نوار غزه و کشورهای منطقه اتخاذ کند».