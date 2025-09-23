خبرگزاری کار ایران
بازرسان آژانس آماده اعزام به ایران هستند

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که گروهی از بازرسان آماده اعزام به ایران هستند تا در صورت توافق کار خود را آغاز کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که گروهی از بازرسان آماده اعزام به ایران هستند تا در صورت توافق کار خود را آغاز کنند. 

وی  اعلام کرد یک تیم از بازرسان این نهاد آماده حرکت به سوی ایران است، مشروط بر آن‌که تهران و قدرت‌های اروپایی در روزهای پیش‌رو به توافقی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی دست یابند.

گروسی افزود که گفت‌وگوهای «فشرده‌ای» میان وی، ایران، قدرت‌های اروپایی و آمریکا برای یافتن راه‌حل در جریان است.

وی تاکید کرد: «ما تنها چند ساعت یا چند روز فرصت داریم تا ببینیم آیا می‌توان به نتیجه‌ای دست یافت یا نه، و این همان تلاشی است که همه ما در آن مشارکت داریم».

 

 

