عملیات گردانهای القسام علیه نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی
گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس طی بیانیهای اعلام کرد که مجموعهای از عملیاتهای نظامی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در شهر غزه انجام داده است.
بر اساس این بیانیه، نیروهای القسام روز شنبه یک تانک «مرکاوا» را با موشک «الیاسین ۱۰۵» در نزدیکی برج الصالحی در منطقه «تلالهوی» در جنوب غزه هدف قرار دادند. همچنین یک واحد اسرائیلی که در داخل منزلی مستقر شده بود با موشک ضدنفر هدف قرار گرفت که به کشته و زخمیشدن تعدادی از نیروهای آن منجر شد.
علاوه بر این، یک نفربر زرهی «نمر» نیز با موشک «تاندوم» مورد اصابت قرار گرفت.
القسام همچنین اعلام کرد که طی عملیاتی در روز جمعه یک تانک «مرکاوا» با بمب «شواظ» در نزدیکی مزرعه «ابوزور» هدف قرار گرفت و همزمان یک تجمع نیروهای اسرائیلی با چندین خمپاره مورد حمله قرار گرفت.
در شرق غزه و در منطقه «التفاح» نیز مبارزان القسام یک سرباز اسرائیلی را با شلیک تکتیرانداز از پای درآوردند.