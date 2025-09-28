هشدار وزیر خارجه ایسلند درباره پاکسازی قومی نظاممند در غزه
وزیر خارجه ایسلند با هشدار درباره وقوع «پاکسازی قومی نظاممند» در غزه، اقدامهای رژیم صهیونیستی را «بیرحمانه»، «غیرانسانی» و «غیرقانونی» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ثورگردور کاترین گونارسدوتیر» وزیر خارجه ایسلند با هشدار درباره وقوع «پاکسازی قومی نظاممند» در غزه، اقدامهای رژیم صهیونیستی را «بیرحمانه»، «غیرانسانی» و «غیرقانونی» توصیف کرد.
وزیر خارجه ایسلند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «ما شاهد ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در برابر دیدگان خود هستیم؛ آنچه پیش روی ما قرار دارد، پاکسازی قومی نظاممند است».
وی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری، افزود: «این وضعیت باید متوقف شود. ما خواستار برقراری آتشبس فوری، دسترسی کامل کمکهای بشردوستانه و آزادی بیقید و شرط تمامی گروگانها هستیم».
گونارسدوتیر همچنین تصریح کرد: «هیچ چیز نمیتواند مجازات جمعی، گرسنگی دادن و آوارگی اجباری فلسطینیان را توجیه کند».