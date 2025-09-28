خبرگزاری کار ایران
هشدار وزیر خارجه ایسلند درباره پاک‌سازی قومی نظام‌مند در غزه
وزیر خارجه ایسلند با هشدار درباره وقوع «پاک‌سازی قومی نظام‌مند» در غزه، اقدام‌های رژیم صهیونیستی را «بی‌رحمانه»، «غیرانسانی» و «غیرقانونی» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ثورگردور کاترین گونارسدوتیر» وزیر خارجه ایسلند با هشدار درباره وقوع «پاک‌سازی قومی نظام‌مند» در غزه، اقدام‌های رژیم صهیونیستی را «بی‌رحمانه»، «غیرانسانی» و «غیرقانونی» توصیف کرد.

وزیر خارجه ایسلند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «ما شاهد ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در برابر دیدگان خود هستیم؛ آنچه پیش روی ما قرار دارد، پاک‌سازی قومی نظام‌مند است».

وی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری، افزود: «این وضعیت باید متوقف شود. ما خواستار برقراری آتش‌بس فوری، دسترسی کامل کمک‌های بشردوستانه و آزادی بی‌قید و شرط تمامی گروگان‌ها هستیم».

گونارسدوتیر همچنین تصریح کرد: «هیچ چیز نمی‌تواند مجازات جمعی، گرسنگی دادن و آوارگی اجباری فلسطینیان را توجیه کند».

