ابراز خشم نتانیاهو از تصمیم چند کشور غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با ابراز خشم از تصمیم شماری از کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، مدعی شد که این امر محقق نخواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اسرائیل، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با ابراز خشم از تصمیم شماری از کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، مدعی شد که این امر محقق نخواهد شد. 

نتانیاهو طی بیانیه‌ای با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها، رهبران انگلیس، کانادا و استرالیا را به «اعطای پاداش بزرگ به تروریسم» در پی تصمیم برای به رسمیت شناختن فلسطین متهم کرد.

وی خطاب به رهبران این کشورها افزود: «این اتفاق نخواهد افتاد. کشوری به نام فلسطین در غرب رود اردن تأسیس نخواهد شد».

 

 

