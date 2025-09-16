اکسیوس:
آمریکا و اسرائیل بر سر روایت انکار عدم اطلاع واشنگتن از حمله به دوحه توافق کردند
پایگاه آمریکایی «اکسیوس» گزارش داد که نخستوزیر رژیم صهیونیستی پیش از حمله به رهبران حماس در قطر، رئیسجمهوری آمریکا را در جریان این تصمیم قرار داده بود، اما دولت ایالات متحده وانمود کرده است که اطلاعی از ماجرا ندارد.
به گزارش ایلنا، پایگاه آمریکایی «اکسیوس» گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو« نخستوزیر رژیم صهیونیستی پیش از حمله به رهبران حماس در قطر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا را در جریان این تصمیم قرار داده بود، اما دولت ایالات متحده وانمود کرده است که اطلاعی از ماجرا ندارد.
به گفته سه مقام اسرائیلی، نتانیاهو صبح روز سهشنبه گذشته (روز حمله) حدود ساعت هشت به وقت واشنگتن با ترامپ تماس گرفته و او را از تصمیم تلآویو برای اجرای این حمله آگاه کرده بود. نخستین گزارشها از وقوع انفجارها در دوحه ساعت ۸:۵۱ منتشر شد.
این مقامات تأکید کردند که ترامپ پیش از شلیک موشکها از حمله باخبر بوده است؛ ابتدا گفتوگویی سیاسی میان نتانیاهو و ترامپ انجام شده و سپس موضوع از طریق کانالهای نظامی پیگیری شده است. یکی از آنها گفت: «ترامپ مخالفت نکرد. اگر میخواست مانع حمله شود، میتوانست. اما عملاً چنین نکرد و در زمان کافی مطلع شده بود».
به نوشته اکسیوس، این مقامها افزودند که هنگام تماس تلفنی، موشکها هنوز شلیک نشده بودند و اگر ترامپ مخالفت میکرد، اسرائیل حمله را لغو میکرد.
آنها همچنین تصریح کردند: «اسرائیل دولت ترامپ را از قبل مطلع کرده بود، اما تصمیم گرفته شد روایت انکار آمریکا پذیرفته شود تا روابط دو طرف آسیب نبیند».
یک مقام چهارم صهیونیست گفت: «آمریکاییها فقط نقش بازی میکنند. ما آنها را در جریان حمله قرار داده بودیم».
مقام پنجم هم در اینباره گفت: «دولت ترامپ دلایل روشنی برای فاصله گرفتن از این حمله دارد و هر آنچه بهطور علنی گفته میشود، باید با احتیاط تفسیر شود».