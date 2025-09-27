به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر انصارالله یمن به ‌مناسبت نخستین سالگرد شهادت «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد که نصرالله «در وجدان امت و انسانیت حاضر است» و گزینه مقاومت تنها راه مقابله با تجاوز است.

وی گفت: «شهید اسلام و انسانیت، سید نصرالله، در وجدان امت و انسانیت حاضر است و با نتایج بزرگی که خداوند به دست وی محقق کرد، از رهبران تاریخی نادر به شمار می‌رود».

عبدالملک الحوثی با اشاره به سخن شهید نصرالله مبنی بر این‌که «اسرائیل از خانه عنکبوت سست‌تر است»، گفت کهاین سخن همواره برای رژیم صهیونیستی رعب‌آور بوده و دستاوردهای وی و مقاومت «کاری بزرگ» است که نظیر آن در تاریخ معاصر کم‌سابقه است.

رهبر انصارالله تأکید کرد که نصرالله برای بیش از چهار دهه «ترس و کابوسی واقعی» برای صهیونیست‌ها بوده و افزود: آنچه امروز در لبنان و دیگر جبهه‌ها رخ می‌دهد گویای این است که «تجاوز اسرائیل همه امت را هدف قرار داده است».

الحوثی از نقش حزب‌الله در «حفظ منطقه و بازدارندگی در برابر طرح آمریکایی–اسرائیلی» حمایت کرده و گفت که حزب‌الله «بار را بر دوش دارد» و تنها نیست.

وی هدف مطالبه خلع سلاح مقاومت را «آمریکایی–اسرائیلی» توصیف کرد و تأکید کرد که «حق ما در داشتن هر نوع سلاح بازدارنده» امری مشروع است و مشکل در نداشتن آن است، نه در داشتنش.

رهبر انصارالله همچنین از برخی «مواضع دوگانه» انتقاد کرد و گفت در حالی که بسیاری از کشورها هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند، از ملت‌هایی که هدف تجاوز قرار گرفته‌اند، خواسته می‌شود سلاح خود را کنار بگذارند.

وی در پایان بر لزوم «تحریم عملی اقتصادی و سیاسی و منزوی‌ کردن دشمن صهیونیستی» به‌عنوان راهکار عملی برای مقابله با اشغال و تجاوز تأکید کرده و از تظاهرات و همبستگی‌های مردمی و اقداماتی مانند «ناوگان الصمود» برای شکستن محاصره غزه تمجید کرد.

