وزارت دفاع یمن:

ادعای ترور رهبران انصارالله، کذب است

وزارت دفاع یمن در صنعا امروز -پنجشنبه- ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر ترور و هدف قرار دادن رهبران جنبش انصارالله در حمله اخیر به پایتخت یمن را رد کرد.

یک منبع رسمی در این وزارتخانه به خبرگزاری یمن «سبأ» گفت: «دور تازه تجاوز صهیونیست‌ها همانند مراحل گذشته با شکست روبه‌رو شد و عملیات نیروهای یمنی در حمایت از مقاومت فلسطین تا زمان توقف کامل تجاوز و لغو محاصره غزه ادامه خواهد یافت».

این منبع تأکید کرد که حملات اخیر در واقع تأسیسات و مناطق غیرنظامی را هدف گرفته و کل ملت یمن را به دلیل حمایتشان از غزه مورد تهاجم قرار داده است.

وی افزود: «مردم و رهبری یمن نه با تهدید و نه با حملات هوایی مرعوب نخواهند شد و این اقدامات تنها موجب افزایش پایداری و ایستادگی آنها می‌شود».

در همین زمینه، یک منبع عالی‌رتبه نظامی به المیادین گفت: «جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن بی‌فایده است و هیچ تأثیری بر روند عملیات‌ها ندارد»،

وی افزود که رژیم صهیونیستی در ارائه روایت خود دچار سردرگمی بزرگی شده است.

این منبع همچنین گفت: «ملت یمن و افکار عمومی جهان عرب و اسلام به روایت دشمن اعتماد ندارند و تنها به مواضع رسمی ارتش یمن استناد می‌کنند».

«محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز تأکید کرد که حمله اخیر رژیم صهیونیستی به صنعا «شکست‌خورده و متوجه مناطق پرجمعیت و مسکونی بود» و «نماد آشکار جنایت و تجاوز مستقیم به اهداف غیرنظامی» است.

وی گفت: «رژیم صهیونیستی با این حملات، دشمنی و جنایت خود علیه کل ملت یمن را اثبات کرد». الفرح افزود: «آنچه رخ داد و آنچه پیش‌تر اتفاق افتاد، همگی با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت و اسرائیل هرگز بدون حمایت و پشتیبانی واشنگتن و غرب قادر به چنین عربده‌کشی در منطقه نبود»

 

 

 

