محکومیت اقدام‌های نظامی آمریکا در کارائیب در نشست شورای امنیت

محکومیت اقدام‌های نظامی آمریکا در کارائیب در نشست شورای امنیت
نمایندگان ونزوئلا، روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدام‌های نظامی اخیر آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کرده و خواستار احترام به حاکمیت ملی ونزوئلا شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نمایندگان ونزوئلا، روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدام‌های نظامی اخیر آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کرده و خواستار احترام به حاکمیت ملی ونزوئلا شدند.

«ساموئل مونکادا» نماینده ونزوئلا در شورای امنیت، با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در آمریکای لاتین، گفت: «آمریکا جرائم خود را زیر پوشش دفاع از خود پنهان می‌کند و در پی گسترش سلطه نظامی در منطقه است».

وی افزود که آمریکا با افزایش حضور نظامی خود در نزدیکی سواحل ونزوئلا، از جمله استقرار بیش از ۱۰ هزار نظامی، جنگنده‌ها، ناوشکن‌ها و زیردریایی هسته‌ای، منطقه را در آستانه درگیری قرار داده است. به گفته وی، «این اقدام‌ها ارتباطی با مبارزه با قاچاق مواد مخدر ندارند، بلکه بخشی از تلاش آمریکا برای کنترل منابع نفتی ونزوئلا است».

«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در شورای امنیت،، نیز تصریح کرد که ونزوئلا تحت «فشار و تهدید بی‌سابقه» از سوی واشنگتن قرار دارد و فعالیت‌های نظامی آمریکا در نزدیکی مرزهای این کشور، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه به‌شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: «وضعیت تنها یک گام با حمله نظامی مستقیم فاصله دارد و شورای امنیت باید اقدام فوری برای جلوگیری از هرگونه تجاوز انجام دهد».

«فو کونگ» نماینده چین، نیز در این نشست ضمن اعلام مخالفت کشورش با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا، از واشنگتن خواست به حاکمیت کشورهای آمریکای لاتین احترام بگذارد.

وی افزود: «زمان آن رسیده است که ایالات متحده به جای اجرای سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه، در جهت حفظ صلح و ثبات در کارائیب گام بردارد».

براساس این گزارش، دولت ونزوئلا پیش‌تر با ارسال درخواست رسمی به سازمان ملل، خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی «افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب» شده بود.

 

