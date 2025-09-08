خبرگزاری کار ایران
عملیات ارتش یمن علیه ۲ فرودگاه و یک هدف حساس در سرزمین‌های اشغالی
کد خبر : 1650707
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش یمن امروز -دوشنبه- از اجرای یک عملیات نظامی ویژه برای دومین روز پیاپی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از المیادین، ارتش یمن امروز -دوشنبه- از اجرای یک عملیات نظامی ویژه برای دومین روز پیاپی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

طبق بیانیه ارتش، سه فروند پهپاد فرودگاه «اللد» در یافا، فرودگاه «رامون» در ام‌الرشراش و یک هدف حساس در منطقه «دیمونا» در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند و عملیات با موفقیت انجام شده است. 

ارتش یمن در بیانیه خود همچنین از «عملیات جهادی مبارک در قدس و غزه» تمجید کرد و آن‌ را نشانه‌ای از پویایی ملت فلسطین و توان جوانان آن برای انجام عملیات ویژه دانست؛ امری که ضعف و نفوذ‌پذیری تدابیر امنیتی اسرائیل را آشکار می‌کند.

در همین حال، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی تأیید کرد که در پی اصابت یک پهپاد یمنی، انفجاری در داخل فرودگاه «رامون» رخ داده است. شاهدان عینی نیز از شنیده شدن صدای انفجار شدید در این منطقه خبر دادند.

 

 

 

