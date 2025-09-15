گروسی:
زمان اجرای توافق قاهره فرارسیده است
به گزارش ایلنا به نقل از انبیسی، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز -دوشنبه- خواستار اجرای چارچوب همکاری جدید با ایران شده و آن را برای «بازگرداندن اعتماد» پس از توقف فعالیتهای آژانس ضروری دانست.
رافائل گروسی در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس عمومی سالانه این نهاد گفت که اکنون زمان اجرای توافق فرا رسیده تا «اعتماد بازگردانده شود» و آژانس بتواند «بهرغم همه این دشواریها به کار خود ادامه دهد».
وی افزود: «اکنون بر عهده ایران و ماست که این توافق را اجرا کنیم؛ توافقی که شامل تدابیر فنی و گامهای عملی لازم برای ازسرگیری این فعالیت حیاتی در ایران است».