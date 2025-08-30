هشدار ابوعبیده درباره بهای سنگین طرح اشغال غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «ابوعبیده» سخنگوی نظامی گردان‌های قسام هشدار داد که طرح‌های رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه، ارتش این رژیم را به پرداخت بهایی سنگین از خون سربازانش وادار خواهد کرد و احتمال اسارت تعداد بیشتری از نظامیان این رژیم را افزایش می‌دهد.

وی در پیامی تلگرامی تأکید کرد که این طرح‌ها برای اشغال غزه پیامدهای فاجعه‌باری در سطوح سیاسی و نظامی برای رژیم اسرائیل به همراه خواهد داشت.

ابوعبیده خاطرنشان کرد که مجاهدان القسام با روحیه‌ای بالا در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند و آماده‌ هستند الگوهایی برجسته از دلاوری و جان‌فشانی ارائه داده و درس‌های سختی به متجاوزان بدهند.

