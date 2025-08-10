وقوع زمینلرزه ۶ و یک دهم ریشتری در غرب ترکیه
زمینلرزهای به بزرگی شش و یک دهم ریشتر عصر امروز -یکشنبه- غرب ترکیه را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، زمینلرزهای به بزرگی شش و یک دهم ریشتر عصر امروز -یکشنبه- غرب ترکیه را لرزاند.
سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) اعلام کرد که این زلزله حوالی ساعت ۱۹ و ۵۳ دقیقه به وقت محلی در استان بالیقاسیر، در نزدیکی استانبول رخ داده است.
رسانههای محلی گزارش دادند که لرزش در چندین استان احساس شده، اما تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات در این استانها منتشر نشده است.