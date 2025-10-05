خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقف فعالیت فرودگاه «بن‌گوریون» در پی حمله موشکی نیروهای یمنی

توقف فعالیت فرودگاه «بن‌گوریون» در پی حمله موشکی نیروهای یمنی
کد خبر : 1645779
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از توقف پروازها در فرودگاه بن‌گوریون در پی حمله موشکی نیروهای یمنی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از ‌المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از توقف پروازها در فرودگاه بن‌گوریون در پی حمله موشکی نیروهای یمنی خبر دادند. 

هم‌زمان، برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق مرکزی سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

در همین حال، آژیرهای هشدار در بخش‌های مرکزی سرزمین‌های اشغالی و غرب بحرالمیت به صدا درآمد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که یک فروند موشک از یمن به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی