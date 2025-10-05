توقف فعالیت فرودگاه «بنگوریون» در پی حمله موشکی نیروهای یمنی
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی از توقف پروازها در فرودگاه بنگوریون در پی حمله موشکی نیروهای یمنی خبر دادند.
همزمان، برخی رسانههای رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق مرکزی سرزمینهای اشغالی خبر دادند.
در همین حال، آژیرهای هشدار در بخشهای مرکزی سرزمینهای اشغالی و غرب بحرالمیت به صدا درآمد.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که یک فروند موشک از یمن به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است.