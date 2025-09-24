خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۷۲۳ نیروی درمانی در غزه قربانی حملات اسرائیل شده‌اند

۱۷۲۳ نیروی درمانی در غزه قربانی حملات اسرائیل شده‌اند
کد خبر : 1640104
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل وزارت بهداشت غزه، اعلام کرد که دست‌کم هزار و ۷۲۳ نیروی درمانی از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ در غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «منیر البرش» مدیرکل وزارت بهداشت غزه، اعلام کرد که دست‌کم هزار و ۷۲۳ نیروی درمانی از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ در غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست داده‌اند.

وی به الجزیره گفت که نیروهای اسرائیلی از ابتدای جنگ، ۳۸ بیمارستان را هدف قرار داده‌اند و افزود که بیمارستان چشم «سنت جان»، بیمارستان کودکان «الرانتیسی» و بیمارستان «شیخ حمد» در شهر غزه هم‌اکنون از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

منیر البرش هشدار داد که ادامه محاصره اسرائیل بر ورود کمک‌ها از جمله سوخت به نوار غزه، می‌تواند به «فاجعه‌ای بزرگ» منجر شود و بیمارستان‌ها در صورت عدم تأمین سوخت طی ۴۸ ساعت آینده در معرض تعطیلی کامل قرار خواهند گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی