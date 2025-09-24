۱۷۲۳ نیروی درمانی در غزه قربانی حملات اسرائیل شدهاند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «منیر البرش» مدیرکل وزارت بهداشت غزه، اعلام کرد که دستکم هزار و ۷۲۳ نیروی درمانی از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ در غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادهاند.
وی به الجزیره گفت که نیروهای اسرائیلی از ابتدای جنگ، ۳۸ بیمارستان را هدف قرار دادهاند و افزود که بیمارستان چشم «سنت جان»، بیمارستان کودکان «الرانتیسی» و بیمارستان «شیخ حمد» در شهر غزه هماکنون از چرخه خدمت خارج شدهاند.
منیر البرش هشدار داد که ادامه محاصره اسرائیل بر ورود کمکها از جمله سوخت به نوار غزه، میتواند به «فاجعهای بزرگ» منجر شود و بیمارستانها در صورت عدم تأمین سوخت طی ۴۸ ساعت آینده در معرض تعطیلی کامل قرار خواهند گرفت.