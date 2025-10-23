روبیو وارد سرزمینهای اشغالی شد
وزیر خارجه آمریکا امروز -پنجشنبه- وارد سرزمینهای اشغالی شد.
به گزارش ایلنا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا امروز -پنجشنبه- وارد سرزمینهای اشغالی شد.
این سفر تنها چند ساعت پس از پایان سفر دو روزه «جی دی ونس» معاون رئیسجمهوری آمریکا صورت گرفت.
دیدار ونس از سرزمینهای اشغالی در چارچوب تلاشهای واشنگتن برای تضمین اجرای کامل توافق صلح غزه صورت میگیرد.
رسانههای اسرائیلی اعلام کردند که ورود روبیو باعث شد نشست کابینه امنیتی این رژیم زودتر از موعد در دفتر نخستوزیری در قدس اشغالی برگزار شود.
روبیو پیش از پرواز به سرزمینهای اشغالی در گفتوگویی کوتاه با خبرنگاران اعلام کرده بود که کشورهایی خارج از خاورمیانه آمادگی دارند در چارچوب «نیروی بینالمللی تثبیتکننده غزه» مشارکت کنند.
وی همچنین نسبت به رأی مقدماتی کنست برای الحاق کرانه باختری هشدار داد. روبیو تأکید کرد که چنین اقدامی «تهدیدی برای آتشبس و روند صلح» است و افزود: «رئیسجمهوری بهروشنی اعلام کرده که در حال حاضر از چنین تصمیمی حمایت نخواهیم کرد و آن را مغایر با توافق صلح میدانیم».