حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان
نیروهای رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض حاکمیت لبنان، با یک پهپاد به خودرویی در جنوب این کشور حمله کردند.
این حمله که امروز -سهشنبه- رخ داد، منجر به زخمی شدن یک نفر شد و هدف آن خودرویی در منطقه بین «وادی جیلّو» و «یانوح» در جنوب لبنان بوده است.
«رودولف هیکل»، فرمانده ارتش لبنان دوشنبه گذشته تأکید کرده بود که اسرائیل به تجاوزات خود ادامه میدهد و املاک و تاسیسات غیرنظامی را هدف قرار میدهد.
هیکل افزود که این تجاوزات باعث خسارات مادی گسترده میشود و تهدیدی مستمر برای لبنان و نقض آشکار قوانین بینالمللی و توافق آتشبس است.
اشغالگران اسرائیلی همچنان به نقض حریم هوایی، زمینی و دریایی لبنان ادامه میدهند؛ اقداماتی که از زمان توافق آتشبس در ۲۷ نوامبر گذشته به هزاران مورد رسیده و صدها شهید و زخمی برجای گذاشته است.