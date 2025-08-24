به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی کره‌شمالی گزارش داد که این کشور دو موشک بالستیک شلیک کرده است.

«کیم جونگ اون» رهبر کره‌شمالی امروز -یکشنبه- شخصاً بر شلیک موشک‌های جدید پدافند هوایی برای ارزیابی توانمندی رزمی آن‌ها نظارت کرد.

این گزارش در آستانه نشست روز دوشنبه میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «لی جه میونگ» رئیس‌جمهوری کره جنوبی منتشر شد.

کیم اوایل ماه جاری میلادی رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی را به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم «خصومت و تقابل شدید» علیه کشورش محکوم کرده و وعده داده بود که روند توسعه تسلیحات هسته‌ای را تسریع خواهد کرد.

