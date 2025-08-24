کرهشمالی ۲ موشک بالستیک شلیک کرد
خبرگزاری رسمی کرهشمالی گزارش داد که رهبر این کشور امروز -یکشنبه- شخصاً بر شلیک موشکهای جدید پدافند هوایی برای ارزیابی توانمندی رزمی آنها نظارت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی کرهشمالی گزارش داد که این کشور دو موشک بالستیک شلیک کرده است.
«کیم جونگ اون» رهبر کرهشمالی امروز -یکشنبه- شخصاً بر شلیک موشکهای جدید پدافند هوایی برای ارزیابی توانمندی رزمی آنها نظارت کرد.
این گزارش در آستانه نشست روز دوشنبه میان «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا و «لی جه میونگ» رئیسجمهوری کره جنوبی منتشر شد.
کیم اوایل ماه جاری میلادی رزمایشهای مشترک آمریکا و کره جنوبی را بهعنوان نشانهای از تداوم «خصومت و تقابل شدید» علیه کشورش محکوم کرده و وعده داده بود که روند توسعه تسلیحات هستهای را تسریع خواهد کرد.