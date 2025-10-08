به گزارش ایلنا، یک منبع رژیم صهیونیستی به شبکه «سی‌ان‌ان» گفت که مذاکرات میان این رژیم و حماس در شهر شرم‌الشیخ مصر بر سه محور اصلی شامل مناطقی در غزه که نیروهای اسرائیلی به آن‌ها عقب‌نشینی خواهند کرد، جدول زمانی آزادی گروگان‌ها و فهرست زندانیان فلسطینی، متمرکز است.

این منبع افزود: «حضور مقام‌های ارشد از تمام کشورهای دخیل، مایه دلگرمی است.»

مقام‌هایی از آمریکا، مصر، قطر، ترکیه، رژیم صهیونیستی و حماس در این شهر واقع در دریای سرخ حضور دارند و درباره چگونگی اجرای طرحی که توسط دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ ارائه شده، گفت‌وگو می‌کنند.

